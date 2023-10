I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Strage Fidene: Gup Roma ammette 36 parti civili al processo contro Campiti - Trentasei persone parteciperanno al processo a Claudio Campiti, che si sta svolgendo dinnanzi al giudice per le udienze preliminari del tribunale di Roma. È la prima decisione presa dal Gup chiamato a decidere sul rinvio a giudizio dell’uomo che l’11 dicembre 2022 ha fatto irruzione nel chiosco di Fidene dove si stava svolgendo la riunione condominiale del consorzio Valleverde uccidendo quattro donne: Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis. Oltre dei quattro omicidi volontari, l’uomo risponde anche del tentato omicidio di altre 5 persone e di lesioni personali di persone presenti alla riunione. Stralciata la posizione degli altri due indagati; il proprietario e il dipendente del tiro a segno a Tor di Quinto dove Campiti, quella mattina, si recò per armarsi di pistola e proiettili e, invece di dirigersi alla linea di tiro, indisturbatamente uscì dl poligono per andare a compiere gli omicidi. I due saranno processati separatamente da Campiti. Tra le 36 parti civili ci sono parenti e familiari delle vittime, ma anche il consorzio Valleverde di cui le vittime, e lo stesso Campiti, faceva parte. Il giudice ha poi calendarizzato altre udienze. (segue) (Rer)