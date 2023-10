I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carceri: a Roma protesta contro aggressioni agenti, Consipe "più 30 per cento" - Gli agenti della polizia penitenziari questa mattina sono scesi in piazza, davanti al dipartimento dell'amministrazione a Roma, per protestare contro le aggressioni subite negli istituti. Nel Lazio, infatti, gli episodi di violenza a danno degli operatori nel 2023 sono aumentati di oltre il 30 per cento rispetto all'anno scorso. A denunciarlo è il presidente della Confederazione dei sindacati penitenziari (Consipe), Mimmo Nicotra. Questa mattina la confederazione, composta da tre sigle sindacali – la Polizia della giustizia, il Sarap e l'Asppe - è scesa in piazza per chiedere maggiori garanzie e sicurezza. Tra fischi, bandiere e striscioni con scritto "basta aggressioni", centinaia di persone si sono riversate nella strada davanti al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in largo Luigi Daga. "La violenza è aumentata tantissimo negli istituti – ha detto Nicotra – solo nel Lazio stimiamo che si verifichino circa 3-4 aggressioni al giorno ai danni degli agenti, e che queste siano aumentate del 30 per cento rispetto all'anno scorso, ma è un aumento che segue la tendenza nazionale. Potrebbe essere però anche più alto il numero – ha sottolineato – perché da un lato le informazioni sono secretate, dall'altro molte aggressioni minori non vengono denunciate. Per la rieducazione e trattamento del detenuto, inoltre, ci vogliono gli educatori, i medici e gli infermieri, non possiamo farlo noi della sicurezza. Chiediamo di riportare dei deterrenti e di dare equilibrio alla forza penitenziaria per avere maggiore sicurezza e orari di lavoro più sicuri", ha concluso Nicotra. (segue) (Rer)