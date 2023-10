I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calcio: Feyenoord-Lazio, trasferta in Olanda vietata a tifosi ospiti - Ai tifosi della Lazio è stata vietata la trasferta in Olanda, in occasione della gara di Uefa Champions League contro il Feyenoord, il prossimo mercoledì 25 ottobre alle 18.45. Lo comunica, sul sito, la Ss Lazio. "Le autorità di sicurezza olandesi hanno assunto la decisione di non consentire alla tifoseria laziale l’accesso all’interno dello Stadion Feijenoord De Kuip di Rotterdam in occasione della gara di Uefa Champions League tra Feyenoord e Lazio in programma mercoledì 25 ottobre alle ore 18:45", si legge. (segue) (Rer)