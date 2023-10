I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cimiteri: a Roma speciale unità Ama con 140 addetti, attività di cura e manutenzione - Ama, in stretto coordinamento con Roma Capitale, ha già da tempo intensificato le attività manutentive volte a migliorare decoro e fruibilità in tutti i cimiteri della città. L'azienda ha istituito una speciale unità operativa, la "Divisione cimiteri", che ha in appalto complessivi 140 addetti (60 al Cimitero Flaminio, 47 al Verano e divisi tra cimitero Laurentino e suburbani) per la manutenzione del verde, del decoro e della pulizia. Lo comunica in una nota Ama. Più in generale è stato avviato un grande lavoro per la riqualificazione, la cura e il decoro delle 11 strutture cimiteriali presenti sul territorio cittadino con una spesa complessiva nel triennio di circa 8,3 milioni di euro. Ama ricorda che in tutti i cimiteri le attività di pulizia e manutenzione svolte dall'azienda riguardano esclusivamente le parti comuni mentre la cura dei singoli manufatti è in carico ai concessionari degli stessi. Grazie al recente bando relativo al servizio di pulizia, decoro e manutenzione del verde, presso il cimitero di Prima Porta (così come anche al Verano e negli altri 9 cimiteri capitolini), per la prima volta, un unico soggetto si sta occupando a 360 gradi delle attività di decoro (dalla pulizia generale alla manutenzione del verde) - spiega la nota di Ama -. Il servizio viene effettuato secondo logiche innovative rispetto al passato, prevedendo tra l'altro complessivamente un maggior numero di operazioni di sfalci e diserbo delle erbe infestanti nelle aree verdi orizzontali di pubblico accesso, nell'ottica di garantire migliori condizioni di decoro. In particolare, in queste settimane gli interventi di sfalcio si svolgono con cadenza bisettimanale. Le attività vengono eseguite con l'ausilio di attrezzature e macchinari professionali specializzati in ogni settore di intervento, con un conseguente aumento delle ore di intervento/operatore. Ad esempio, sono utilizzati spazzatrici, decespugliatori, cassoni ribaltabili, idropulitrici per marmi e scale, soffioni "a spalla" per agevolare gli interventi delle spazzatrici. Ama-Cimiteri Capitolini verifica l'esecuzione di suddette attività monitorando l'andamento del servizio sulla base del cronoprogramma degli interventi calendarizzati periodicamente. Nello specifico del cimitero Verano è prossima l'indizione di una gara dedicata, da 2,7 milioni di euro, per la cura delle alberature e del verde. Sono inoltre in corso - conclude la nota -, in coordinamento con la Sovrintendenza, interventi di recupero delle tombe in stato di abbandono, in particolare nelle aree del Pincetto, della Rupe Caracciolo e del Quadriportico. (Rer)