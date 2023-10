Sociale: Locatelli, collaborazione tra istituzioni, mondo privato ed enti terzo settore per società inclusiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per una società più inclusiva serve una collaborazione tra istituzioni, mondo privato ed enti del terzo settore “per condividere lo stesso percorso”. Lo ha dichiarato il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in occasione della quarta edizione della “4 Weeks 4 Inclusion”, ideata da Tim. “L’Italia ha buone leggi sull’inclusione lavorativa e scolastica ma da sistemare”, ha aggiunto Locatelli, sottolineando la necessità di “una norma specifica” sulla figura del caregiver. (Rin)