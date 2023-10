Sociale: al via la 4 Weeks 4 Inclusion, per aziende l'inclusione e la diversità sono temi sempre più importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attenzione sui temi della diversità e dell’inclusione all’interno del mondo aziendale è cresciuta significativamente nel corso degli ultimi anni ed è destinata a crescere nel prossimo triennio. A evidenziarlo è una ricerca Ipsos, presentata oggi in occasione dell’avvio della quarta edizione della 4 Weeks 4 Inclusion, alla presenza di Helena Dalli, Commissaria europea all'Uguaglianza, di Alessandra Locatelli, Ministra per le Disabilità, e Salvatore Rossi, Presidente di Tim. Quest’anno al più grande evento interaziendale dedicato all’inclusione, ideato e promosso da Tim, hanno aderito ben 400 partner fra imprese, università, associazioni ed enti no profit, con l’obiettivo di favorire la cultura dell’inclusione e del diritto individuale alla diversità fuori e dentro le aziende. Secondo la ricerca ‘A che punto siamo con la DE&I in Italia’ di Ipsos – la cui presentazione sarà disponibile sul sito 4w4i.it -, per oltre l’85 per cento delle imprese intervistate l’attenzione alle politiche di diversità e inclusione accelererà nei prossimi anni, grazie anche all’adozione crescente di politiche aziendali orientate all’inclusione. Lo studio evidenzia inoltre che il 60% delle aziende partner della 4W4I già realizza da diversi anni iniziative specifiche in questa direzione, riscuotendo il favore dei dipendenti (oltre il 90 per cento di consensi). Ipsos evidenzia inoltre che le iniziative sono focalizzate sulla parità di genere (85 per cento), la disabilità (67 per cento), l’identità di genere (53 per cento) e l’età (51 per cento), mentre il tema su cui si concentra la maggiore attenzione per il futuro è quello della disabilità (74 per cento). In oltre tre quarti dei casi (77 per cento) esistono già policy di comportamento non discriminatorio. (segue) (Com)