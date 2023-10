Lombardia: Lucchini, inaugurata casa di comunità Mortara (Pv), luogo di accoglienza che potenzia servizi socio-assistenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurata oggi a Mortara (Pavia) la nuova Casa di comunità. La struttura si trova in 'Strada Pavese' e fornirà assistenza integrata alla popolazione della Lomellina. "Qui - ha spiegato l'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, presente al taglio del nastro - hanno trovato collocazione il consultorio familiare, il centro vaccinale, la riabilitazione logopedica, la neuro psicomotoria dell'età evolutiva e i poliambulatori. Sarà un luogo di accoglienza e ascolto anche grazie alle facilitazioni per il superamento delle barriere architettoniche, alla climatizzazione e al collegamento wi-fi". "I bisogni sociosanitari rilevati in una popolazione caratterizzata dall'alto numero di anziani - ha osservato l'esponente della Giunta Fontana - richiedono una presa in carico proattiva delle patologie croniche un monitoraggio costante. Per questo - ha concluso Lucchini - la Casa di Comunità deve garantire anche informazioni adeguate e l'orientamento sanitario per fornire il supporto a familiari e caregiver nelle situazioni di fragilità e cronicità. Grazie agli operatori che la renderanno la Casa di tutta la Comunità". (Com)