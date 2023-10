Italia-Uruguay: parte dall'ambasciata di Montevideo la missione sudamericana di Motoforpeace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partita dall’Ambasciata d’Italia a Montevideo la carovana di “Motoforpeace”, e.t.s. italiano composto da membri volontari delle forze di polizia italiane e straniere. Lo si legge in una nota. Salutati dall’Ambasciatore Giovanni Battista Iannnuzzi, dai motociclisti della Polizia uruguaiana e dai rappresentanti diplomatici di Portogallo, Turchia, Germania e Santa Sede, hanno ricevuto la benedizione delle Autorità ecclesiastiche uruguaiane prima di avviare la marcia. La missione dei motociclisti in Sud America, partita da Montevideo, attraverserà Paraguay, Bolivia, Cile e Argentina, per poi fare rientro in Uruguay a fine novembre, con l’obiettivo di visitare i missionari che operano in luoghi remoti e realizzare iniziative di solidarietà. La missione è stata organizzata con il sostegno del Consiglio episcopale latinoamericano e patrocinata dal Senato e dalla Camera dei deputati della Repubblica italiana. (Com)