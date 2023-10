Medio Oriente: “Washington Post”, Hamas ha portato a Gaza almeno 64 ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I combattenti del movimento palestinese islamista di Hamas hanno portato almeno 64 ostaggi nella striscia di Gaza, dopo l’attacco sferrato sabato scorso contro Israele. È quanto riferisce il “Washington Post”, che ha esaminato centinaia di materiali video e di foto pubblicate sulle piattaforme social dall’inizio dell’offensiva. Delle 64 persone che il quotidiano ha avuto modo di confermare, 49 sono civili (tra cui ci sono anche nove bambini), mentre undici sono membri delle Forze armate israeliane. In base ai materiali esaminati dal quotidiano, i combattenti di Hamas hanno preso in ostaggio almeno 106 persone. Oltre a quelle portate nella striscia di Gaza, altri 26 sono stati visti “in località che non è stato possibile identificare”, mentre 16 si troverebbero ancora in Israele. Il quotidiano è riuscito a stabilire dove sono stati portati gli ostaggi utilizzando servizi di geolocalizzazione sulle foto e i video pubblicati sulle piattaforme social. (Was)