Campania: Saiello (M5S), in Consiglio dimenticati cittadini Acerra e ex percettori Rdc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in Consiglio regionale avevamo presentato mozioni fondamentali per la nostra terra, questioni urgenti che necessitano di soluzioni immediate, ma la maggioranza, con un’inversione dei punti all’ordine del giorno, ha scelto di occuparsi unicamente delle nomine". Con queste parole il consigliere regionale Gennaro Saiello del Movimento 5 stelle ha manifestato il suo disappunto per l'andamento della seduta del Consiglio regionale. "In una delle nostre mozioni chiedevo a questa amministrazione di chiarire una volta per tutte le sue intenzioni sull’inceneritore di Acerra, escludendo ogni ipotesi di realizzazione di una quarta linea e convocando al più presto un tavolo tecnico per la predisposizione di un piano di dismissione del termovalorizzatore", ha ricordato Saiello. "Non si può continuare a martoriare un territorio, l’area che va da Acerra a Nola passando per Marigliano, trasformandolo nella discarica del Mezzogiorno", ha aggiunto Saiello. (segue) (Ren)