Università: Califano (Pd), Regione Lazio partecipi a bando ministero per nuovi posti letto

- La consigliera regionale del Partito democratico del Lazio, Michela Califano, ha presentato un'interrogazione per conoscere se la Regione Lazio abbia partecipato al bando del ministero dell'Istruzione in merito a nuovi posti letto per studenti. Califano in una nota afferma: "Gli studenti universitari accampati a La Sapienza toglieranno le tende continuando la battaglia in altre forme. Colgo l'occasione per ringraziarli per aver portato avanti questa importante tematica con grande determinazione, in forma pacifica e propositiva. Ora tocca a noi istituzioni di individuare soluzione a medio e lungo termine. A tal proposito - aggiunge Califano - ho presentato oggi una interrogazione per conoscere se la Regione Lazio abbia effettivamente trasmesso la propria manifestazione di interesse all'avviso pubblico del ministero dell'Università e Ricerca per l'individuazione di immobili idonei a essere destinati ad alloggi o residenze universitarie per studenti. E in caso quali siano gli immobili individuati dalla Regione Lazio. Il Ministero ha infatti reso nota la distribuzione geografica delle manifestazioni di interesse. Nel Lazio risultano solo 794 posti letto proposti da soggetti pubblici (contro i 5mila da soggetti privati), mentre in altre Regioni sono più del doppio", conclude Califano. (Com)