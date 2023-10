Sicurezza: Paita-Musolino (Iv), cittadini non si sentono sicuri nelle stazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringraziamo le Forze dell'ordine per il lavoro delicatissimo che fanno, ma i cittadini non hanno percezione di sicurezza quando arrivano nelle nostre stazioni ferroviarie e nelle nostre città". Lo ha detto la senatrice del gruppo Azione-Italia viva del Senato Raffaella Paita, nella replica al ministro dell'Interno Piantedosi, in risposta all'interrogazione illustrata dalla senatrice Musolino durante il question time. "In discussione non c'è l'impegno del ministro Piantedosi, ma il fatto che debba essere garantito un maggiore controllo. Noi, al contrario di certa sinistra, riteniamo che la sicurezza sia un valore, anche perché a fare le spese del degrado sono proprio i cittadini più deboli. A Roma, ad esempio, non si ha la sensazione di essere al sicuro. La mera elencazione di dati che sembrano andare verso il miglioramento non corrisponde alla reale percezione dei cittadini", ha aggiunto Paita. "La sicurezza nelle stazioni ferroviarie è stata oggetto di una nostra precedente interrogazione - ha ricordato la senatrice Dafne Musolino - ma la situazione sembra aggravarsi. Il 60% dei cittadini non si sente sicuro nelle stazioni, percentuale che sale all'80 negli snodi maggiori. La percezione diffusa di pericolosità richiede un intervento, una azione di prevenzione che faccia cessare l'allarme sociale". (Rin)