Balcani: Lajcak, è tempo di fare rapidi progressi sulla strada verso l'Ue

- È tempo che i Balcani occidentali facciano rapidi progressi sulla strada verso l'Unione europea. Lo ha dichiarato il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ripreso dall'emittente radiotelevisiva serba "Rts". Lajcak ha sottolineato che le sfide che ciascuno dei Paesi dei Balcani occidentali si trovano ad affrontare in questo percorso "sono uniche" e che "non può essere utilizzato un approccio uguale per tutti". "Allo stesso tempo, l'urgenza di includere nuovi membri nell'Unione, evidenziata dalla guerra in Ucraina, non viene accolta con entusiasmo, ma con stagnazione e regressione nella regione. Ciò deve cambiare rapidamente perché ora è il momento dell'integrazione nell'Ue", ha scritto Lajcak sul proprio account Facebook. (Seb)