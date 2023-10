Kosovo-Serbia: Ue, decideremo prossimi passi dopo risultati indagini attacco 24 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deciderà quale sarà il suo approccio verso la Serbia, il Kosovo e la regione in base al risultato delle indagini su quanto successo il 24 settembre scorso, nell'attacco armato avvenuto a Banjska. A dirlo il portavoce della Commissione Ue per gli Affari esteri, Peter Stano, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Le nostre aspettative nei confronti della Serbia non sono solo quelle di una piena cooperazione, ma anche di una cooperazione incondizionata" alle indagini, ha detto Stano. Quello che è successo il 24 settembre, ha aggiunto, "è qualcosa di così grave che deve essere chiarito completamente, perché avrà delle conseguenze". L'Ue, ha concluso il portavoce della Commissione, "si aspetta una cooperazione piena e incondizionata da parte di chiunque possa contribuire a portare a termine questa indagine in tempi brevi, in modo da avere un quadro più chiaro di ciò che è successo, del perché è successo, di chi ha partecipato, di chi ha orchestrato il tutto. Sulla base di ciò, l'Unione europea deciderà quali saranno i prossimi passi nel nostro approccio alla Serbia, al Kosovo, al dialogo nella regione". (Beb)