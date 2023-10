Medio Oriente: Graziano (Pd), condanna senza distinguo di Hamas, lavoriamo a mozione unitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un rischio molto alto di una escalation militare in Medio Oriente e oltre; bisogna ragionare con estrema prudenza perché un allargamento del conflitto sarebbe un problema molto serio, considerando già quello che sta succedendo in Sudan, nella zona del Sael, la guerra russa-ucraina, in Kosovo, Serbia. Il tema fondamentale oggi è che nei confini dell'Europa c'è il rischio di estensione del conflitto molto alto. Per questo dobbiamo condannare fermamente l'azione di Hamas e agire in modo unitario. L'Europa e la comunità internazionale deve spingere per fermare l'escalation". Lo ha detto Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa di Montecitorio, ospite di Sky Start. "Noi come Partito democratico abbiamo offerto la nostra disponibilità alla maggioranza per una mozione unitaria in Parlamento - ha proseguito Graziano -. Abbiamo apprezzato le parole del ministro Tajani, la comunità internazionali si attivi per fermare l'escalation militare e non dimentichiamo che bisogna fornire aiuti umanitari dall'Europa. Non possiamo abbandonare ed affamare la popolazione civile nei luoghi del conflitto. Il principale problema oggi dei palestinesi - ha concluso Graziano- è esattamente Hamas. Alla domanda se ci sarà una mozione unitaria Graziano risponde: "spero e scommetto sul sì". (Rin)