Balcani: Fmi rivede al rialzo al 2,4 per cento Pil 2023 Paesi extra Ue della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo (Pil) di Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Moldova, Montenegro e Macedonia del Nord si attesterà quest'anno al 2,4 per cento. È quanto emerge dalle previsioni contenute nel World Economic Outlook pubblicato oggi dal Fondo monetario internazionale (Fmi), che indicano un rialzo rispetto all’1,2 per cento stimato lo scorso aprile. Per quanto riguarda il 2024, le previsioni aggiornate del Pil sono leggermente più basse e si aggirano intorno al 2,2 per cento. Nel 2022, gli stessi Paesi, raggruppati in un'unica categoria, ovvero quella dei Paesi europei emergenti e in via di sviluppo, avevano visto una crescita economica dello 0,8 per cento. Sul fronte dell'inflazione, l’Fmi prevede in quest’area una diminuzione fino al 18,9 per cento quest'anno, rispetto al 27,9 del 2022. Secondo le stime, nel 2024 l'inflazione aumenterà poi fino ad arrivare al 19,9 per cento, previsione più pessimistica di quasi 7 punti percentuali rispetto allo scorso aprile. (Seb)