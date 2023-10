Croazia-Kosovo: Milanovic riceve omologa Osmani, Serbia deve dare risposte su conflitto a fuoco di Banjska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia deve dare delle risposte sul conflitto a fuoco di Banjska, in Kosovo. Lo ha dichiarato il presidente croato Zoran Milanovic nella conferenza stampa con l'omologa del Kosovo Vjosa Osmani, in visita oggi nel Paese balcanico. Milanovic ha fatto intendere che ciò "non sarebbe potuto accadere senza che Belgrado non lo sapesse", secondo quanto riporta la stampa locale. "Le nostre posizioni sono chiare. La Serbia deve darci risposte su alcune cose ovvie che non possono sfuggire all'attenzione nemmeno di un ragazzino", ha sostenuto. "Chi sono? Da dove vengono? Chi li ha finanziati? C'è qualcuno dietro a tutto ciò", ha sottolineato il presidente croato riferendosi al gruppo armato protagonista della sparatoria. Allo stesso tempo Milanovic ha detto che le sanzioni imposte dalla Commissione europea al governo di Pristina a giugno, per aver ignorato le richieste di allentamento della tensione nel nord del Kosovo, "riflettono l'incompetenza dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue Josep Borrell e della sua squadra". "Borrell è spagnolo e la Spagna non riconosce il Kosovo. Come possiamo allora aspettarci obiettività da uno spagnolo che guida la politica europea nei confronti del Kosovo?", ha sottolineato il capo dello Stato croato. (Seb)