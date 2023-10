Medio Oriente: Borghi (Azione-Iv), da Hamas attacco brutale ad Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La questione dell'attacco brutale e indiscriminato che Hamas ha condotto contro Israele, contro una popolazione inerme è questione di una gravità estrema, che solo con miopia si potrebbe immaginare che non ci tocchi. Per questo è stato giusto modificare il calendario dei lavori del Senato. Ogni gruppo legge questa vicenda, che è una delle più controverse della storia, in maniera diversa. Ma non vediamo con preoccupazione la polifonia, anzi questo è il sale della democrazia. Però, partendo da queste diversità, riteniamo che ci possano anche essere momenti di coesione che leghino le forze politiche più diverse, nel nome della salvaguardia di alcuni valori fondamentali. E che tutto questo possa essere tradotto in un ordine del giorno che possa trovare un suo punto di caduta e coesione, al di là del voto sulle singole mozioni. Quello che è accaduto, quei ragazzi massacrati nel deserto, quel Bataclan israeliano, non è solo un attacco a Israele. È un attacco a una cultura, a dei valori, a un'idea di libertà". Lo ha detto in Aula al Senato, il presidente del gruppo Azione-Italia viva-Renew Europe, Enrico Borghi, illustrando la mozione del gruppo sull'attacco di Hamas a Israele. "Non possiamo non vedere che questo attacco è stato lanciato nel momento in cui Israele e Arabia Saudita stavano tentando di estendere quel 'patto di Abramo', che già lega Emirati arabi e Marocco a Israele - ha aggiunto il parlamentare -. Dietro c'è il duplice tentativo di creare condizioni di difficoltà all'Arabia Saudita, e di destabilizzare lo scenario Mediterraneo. È un attacco ai valori e ai sistemi occidentali. E basta vedere i flashpoint che si accendono tutto intorno a quel lago che è il Mediterraneo: Ucraina, Nagorno-Karabakh, Nord Africa, Egitto, Kosovo, Libano. In questi ultimi due teatri i nostri militari, tra l'altro, stanno svolgendo un ruolo di interposizione. Tutto si tiene. L'innesco di un elemento di complessità o, peggio, di guerra, rischia di scatenare scenari che coinvolgono il nostro paese. E quindi, anche se fossimo miopi e decidessimo di guardare dall'altra parte, la storia si incaricherebbe di richiamarci alla realtà. E sul tema dei valori, declamiamo che Israele è una democrazia, mentre Hamas è un sistema militare e terroristico. E ricordiamo che 'la peggiore delle democrazie è sempre migliore della migliore delle dittature'". (Rin)