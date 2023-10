Kosovo: Vucic a comandante interforze Nato Munsch, Kfor impedisca peggioramento sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha incontrato a Belgrado il comandante del Comando interforze Nato di Napoli, l'ammiraglio Stuart Munsch. Vucic ha riferito di aver avuto "un colloquio aperto e piacevole" con l'ammiraglio e "uno scambio di opinioni sulla situazione della sicurezza nella regione dei Balcani occidentali e del Medio Oriente". Lo ha riferito l'emittente radiotelevisiva "Rts". "Ho espresso seria preoccupazione per il drastico deterioramento della già difficile situazione della comunità serba in Kosovo e ho ribadito che la Serbia sostiene l'impegno della Kfor nell'attuazione rigorosa, completa e imparziale del mandato basato sulla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, così come l'aspettativa che la Kfor mantenga una posizione neutrale rispetto allo status e agisca in modo proattivo per prevenire il peggioramento della situazione della sicurezza", ha scritto Vucic sul proprio profilo Instagram. (Seb)