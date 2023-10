Serbia: Vucic annuncia arrivo inviati speciali per dialogo Belgrado-Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha annunciato che il 21 ottobre gli inviati speciali per il dialogo tra Belgrado e Pristina di Francia, Germania, Italia, Unione Europea e Stati Uniti saranno in visita a Belgrado. L'inviato speciale dell'Ue, Miroslav Lajcak sarà accompagnato dai consiglieri per la politica estera e la sicurezza del cancelliere tedesco Olaf Scholz e del presidente francese Emmanuel Macron, rispettivamente Jens Ploetner ed Emmanuel Bonne. La delegazione comprenderà anche il consigliere diplomatico del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Francesco Maria Talò e l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar. "Ogni giorno affrontiamo le pressioni di coloro che vogliono distruggere la Serbia dall'esterno. I cinque che verranno credo vorranno stabilire un modo diverso per risolvere il problema della crisi in Kosovo. Vedremo qual è il pacchetto e cosa porteranno il 21 ottobre", ha detto Vucic ai giornalisti a Belgrado. Il presidente serbo ha anche annunciato che andrà a New York, alla sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 23 ottobre. (Seb)