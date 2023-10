Speciale difesa: Slovenia, ministro Difesa annuncia aumento di militari da inviare a missione Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Slovenia aumenterà di alcune unità il numero dei propri militari nell'ambito della missione a guida Nato (Kfor) in Kosovo. "Attualmente vi sono circa 90 membri dell'esercito sloveno e si prevede di aumentare il loro numero fino ad almeno un centinaio", ha detto il ministro della Difesa di Lubiana, Marjan Sarec, ripreso dalla stampa locale. Sarec ha sottolineato che i soldati sloveni lavorano lì soprattutto come peacekeeper. "I Balcani occidentali rappresentano sicuramente la priorità della Slovenia e per questo motivo essa aumenta la sua presenza lì", ha dichiarato il ministro. (Seb)