Serbia-Kosovo: Guterres (Onu), ridurre le tensioni è la priorità (2)

- Un'altra questione su cui i membri permanenti non sono d'accordo è la questione della modifica del mandato dell'Unmik, come ha sottolineato Guterres. Gli Stati Uniti hanno chiesto, come pure il Regno Unito, la fine del mandato della missione Unmik e una riduzione della frequenza delle sedute sulla situazione in Kosovo. La Russia si oppone e sostiene riunioni aperte e regolari del Consiglio di Sicurezza. Il rapporto descrive poi gli eventi accaduti in Kosovo a partire da febbraio di quest'anno, quando il presidente serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro kosovaro Albin Kurti hanno accettato la nuova proposta dell'Ue per la normalizzazione delle relazioni, fino a settembre, quando l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell ha attribuito lo stallo dei negoziati a Kurti, che insisteva per un riconoscimento formale dell’indipendenza del Kosovo da parte della Serbia prima dell'entrata in vigore dell'accordo di febbraio. Guterres ha infine sottolineato che il Consiglio di sicurezza dell'Onu continuerà a monitorare gli sforzi diplomatici per far avanzare il dialogo tra Belgrado e Pristina e tutti gli sforzi per raggiungere un accordo finale e giuridicamente vincolante. (Res)