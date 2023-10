Balcani: premier albanese Rama, nostro Paese attivo per pace e stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Albania è attiva per contribuire alla pace e alla stabilità regionale. Lo ha detto il premier albanese Edi Rama, citato dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, nel corso del suo intervento alla seduta plenaria straordinaria del Parlamento in sostegno al Kosovo. Il capo del governo di Tirana ha sottolineato che l’Albania “viene vista con sempre maggiore rispetto dalla comunità internazionale”. "Siamo rispettati in ogni occasione e circostanza, siamo apprezzati per la dignità e la chiarezza che mostriamo nelle parole e nei fatti. Siamo considerati un Paese serio, a cui vengono affidati ruoli importanti sui principali tavoli internazionali”, ha sottolineato Rama, prendendo come esempio la recente elezione dell'Albania tra i Paesi del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. “Tutto ciò accade perché abbiamo portato l’Albania ad un nuovo livello, la nostra politica estera è a un nuovo stadio e la posizione del nostro Stato nella regione ha raggiunto un nuovo picco. Fino a ieri l'Albania era un fattore passivo per la pace e stabilità regionale, mentre oggi è un fattore attivo”, ha affermato il premier albanese. (Alt)