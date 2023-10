Giustizia: Gasparri (FI) su Apostolico, ispezioni servono a poco, passare a radiazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Capisco la prudenza del ministro della Giustizia Nordio che sta acquisendo notizie sulla Magistrata Apostolico e quindi non ha ancora disposto ispezioni. Bene essere prudenti. In effetti le ispezioni in questo caso sarebbero perfino insufficienti. Se esistesse ci vorrebbe una misura più drastica, come la radiazione dalla Magistratura di chi si comporta in questo modo". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato. "L'uso politico della giustizia deve cessare. E Nordio e questo governo dovranno essere garanti di questa svolta. Vogliamo una giustizia credibile ed imparziale", aggiunge. "Non una giustizia che agita le braccia alle manifestazioni con alle spalle manifestanti che urlano 'assassini' alla polizia. Da Nordio ci aspettiamo questo e lo sosterremo in Parlamento con convinzione. Le ispezioni servono a poco. Facciano le radiazioni", conclude Gasparri. (Rin)