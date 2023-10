Somalia: opposizioni del Puntland respingono modifiche alla Costituzione emanate dal parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opposizioni dello Stato somalo del Puntland hanno respinto le recenti modifiche alla Costituzione emanate dal parlamento regionale, che hanno definito “illegali” e rivolte a prolungare il mandato del presidente Said Abdullahi Deni oltre il suo termine regolare, previsto a gennaio. In una conferenza pubblica tenuta a Garowe, capitale del Puntland, il gruppo di opposizione ha accusato Deni di “disonestà e discutibile integrità” e di aver fatto pressioni sui deputati uscenti a modificare le leggi elettorali a suo vantaggio. Lo Stato del Puntland, hanno avvertito gli oppositori, rischia in questo modo di degenerare in un contesto di anarchia ed intolleranza simili a quello già vissuto nel 2001, quando lo Stato aveva ottenuto l’autonomia da soli tre anni. E’ convinzione delle opposizioni locali che il presidente uscente voglia rimanere al potere per altri due anni modificando la Costituzione a suo vantaggio. Deni è stato sotto pressione nell'ultimo periodo anche per le relazioni con il governo centrale di Mogadiscio, che lo ha esortato a rispettare lo “stato di diritto” e ad abbracciare il processo di “democratizzazione” nel Puntland, uno degli stati federali più stabili della Somalia. Il presidente del Puntland ha tuttavia tagliato i legami con Mogadiscio, accusando il governo centrale di non distribuire equamente le risorse e sollevando dei dubbi sul suo impegno dichiarato per il federalismo. (Res)