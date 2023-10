Turismo: Sabatini (Fd'I), Macchina di Santa Rosa a fiera Rimini, valorizzare tradizioni locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della 60esima edizione del Ttg Travel Experience, la fiera che promuove il sistema turistico nazionale e internazionale, la Regione Lazio ha organizzato all'interno dei suoi spazi un'iniziativa dedicata al trasporto della macchina di Santa Rosa a cui ha preso parte in qualità di padrone di casa il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Daniele Sabatini. L'evento ha visto la partecipazione di diversi attori istituzionali come Sandro Pappalardo consigliere di Enit (Agenzia nazionale del Turismo) delegato ai rapporti con le regioni, dell'onorevole Mauro Rotelli presidente della commissione Ambiente e Infrastrutture della Camera dei deputati, del sindaco di Viterbo Chiara Frontini, del sodalizio dei Facchini rappresentato da Massimo Mecarini e Sandro Rossi, oltre che dall'ideatore delle ultime due macchine di Santa Rosa, l'architetto Raffaele Ascenzi. Lo comunica Sabatini in una nota. "Questo appuntamento dimostra la volontà della Giunta Rocca di valorizzare le tradizioni affinché possano diventare importanti progetti di marketing territoriale - spiega Sabatini - Questa nostra tradizione, grazie alla sinergia e alla rete tra istituzioni, potrà diventare veramente volano di sviluppo turistico e territoriale". (segue) (Com)