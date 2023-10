Vigili fuoco: Anppe, Meloni e Piantedosi a giuramento è primo segnale importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Segnale importante da parte del governo al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, questa mattina sia per la presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi alle Scuole centrali antincendi di Capannelle a Roma, dove è avvenuto il giuramento di 623 allievi. Lo dichiara in una nota Fernando Cordella, presidente dell'associazione sindacale Anppe Vigili del Fuoco. “Oltre alle assunzioni e il rinnovo del parco automezzi, come affermato dal ministro dell'Interno, per diventare un solido presidio di sicurezza dei cittadini, serve – aggiunge – un sistema tecnico di soccorso e di risposta alle emergenze sempre all'avanguardia vista la vulnerabilità del nostro Paese in campo del rischio sismico e del rischio idrogeologico, ecco perché chiediamo al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che oggi ha presenziato la cerimonia, che l'attenzione continui ad essere sempre massima e si punti sempre di più su questo Corpo a servizio della popolazione”. “E' fondamentale – conclude Cordella - investire sulla valorizzazione e professionalità di queste donne e uomini, che giornalmente si impegnano per la salvaguardia dei cittadini, dei beni e dell'ambiente ed intervenire su un compenso salariale e pensionistico specifico che riconosca una volta per tutte la loro specificità nel campo del soccorso pubblico”. (Rin)