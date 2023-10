Medio Oriente: Crosetto, pronti a collaborare per predisporre corridoi umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se venisse chiesto, l'Italia collaborerebbe alla creazione di corridoi umanitari per far uscire civili da Gaza. Lo ha detto il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, intervenendo in un punto stampa a margine della riunione dei ministri della Difesa della Nato, a Bruxelles. "L'Italia non si è mai tirata indietro, qualora fosse chiesto un impegno italiano di pace e di questo tipo saremmo i primi a essere disponibili, ma per adesso non è stato chiesto nulla di simile", ha dichiarato Crosetto. (Beb)