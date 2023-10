Roma: Angelucci-Corbucci (Pd), commissioni Turismo-Mobilità su riqualificazione Porto Ottavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota i consiglieri capitolini del Pd Mariano Angelucci e Riccardo Corbucci, dichiarano: "Dopo mesi di lavoro e anche alla luce di quello che sta accadendo in Israele a cui va la nostra totale e piena solidarietà, abbiamo convocato per martedì 24 ottobre ore 10 una Commissione congiunta turismo e mobilità, con la presenza del I Municipio per il rilancio, la riqualificazione e la pedonalizzazione del Portico d'Ottavia". "L' intenzione dell'Amministrazione è restituire decoro, spazi nuovi e migliori a uno dei luoghi più belli e importanti della nostra città", concludono. (Com)