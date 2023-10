Viabiltà: proroga dei lavori ponte Carugate-Brugherio su A51 Tangenziale Est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano Serravalle comunica che la riapertura completa nelle due direzioni del sovrappasso della S.P.208 alla A51 Tangenziale Est di Milano (km 17+808), a seguito dei giorni di maltempo occorsi e del ritardo avvenuto nella fornitura dei particolari appoggi della struttura che ha comportato modalità esecutive aggiuntive, sarà effettuata entro il 31 ottobre 2023. Lungo il sovrappasso sottoposto a intervento di manutenzione, permane quindi la cantierizzazione che preclude al traffico la svolta in direzione S.P.208 Carugate/Centro Commerciale Carosello in corrispondenza della rotatoria esterna lo svincolo di uscita Carugate (Km 17+808) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria o in alternativa allo svincolo successivo S.P.113 Cernusco sul Naviglio (Km 15+760) per l’uscita da carreggiata nord. Si specifica altresì che lo svincolo in uscita per Carugate (Km 17+808) resterà regolarmente fruibile in entrambe le direzioni. Nell’ambito delle suddette lavorazioni, verrà di conseguenza garantito il transito sul manufatto per il traffico proveniente da Carugate/Centro Commerciale Carosello nella direzione S.P.208 Brugherio. (Com)