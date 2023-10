Turismo: Santanchè, ripresa settore smentisce Cassandre degli ultimi mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricerca dell’Osservatorio Travel Innovation della School of Management del Politecnico di Milano lancia un messaggio molto significativo: il turismo italiano è tornato a crescere, superando il valore assoluto del 2019, trainato principalmente dall’e-commerce, che continua a fornire un contributo fondamentale al comparto. “Questa ripresa è un segnale positivo non solo per il settore, ma per l’intera economia italiana, e va a smentire le molte Cassandre che si sono pronunciate negli ultimi tempi”. Questo il commento del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, sullo studio pubblicato oggi dalla School of Management del Politecnico di Milano. “Sono orgogliosa – e tutti noi, in quanto italiani, dovremmo esserlo – del lavoro che stiamo svolgendo come ministero, e, prima ancora, di quello svolto quotidianamente dalle famiglie e dagli operatori del settore che, insieme, fanno dell’Italia quella destinazione d’eccellenza amata da tutti nel mondo”, aggiunge. (Rin)