Salario minimo: Brunetta (Cnel), sindacato si è diviso

19 luglio 2021

- "Oggi erano presenti 62 consiglieri su 64, quasi il plenum. Il documento finale è stato approvato con 15 voti contrari, nessun astenuto: c'è stata una larga, larghissima maggioranza a favore del documento, per cui grande soddisfazione da questo punto di vista. Si era detto o all'unanimità o nulla, ma questo è un discorso che valeva solo in passato quando il sindacato era unitario sul salario minimo per legge. Oggi non lo è: la Cisl crede ancora nella non necessità di un salario minimo per legge, Cgil e Uil hanno fatto la scelta di dire sì al salario minimo per legge. Se dunque il sindacato si è diviso, legittimamente, anche il Cnel ha dovuto tenere conto di questo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), Renato Brunetta, in una conferenza stampa, al termine dei lavori dell’Assemblea dell’organo di rilievo costituzionale, per illustrare il documento finale sul lavoro povero e il salario minimo. (Rin)