Medio Oriente: viceministro Esteri russo Bogdanov sente ministro Affari civili Anp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale del presidente russo per il Medio Oriente e i Paesi africani, viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, ha discusso la situazione nella Striscia di Gaza in una conversazione telefonica con il ministro degli Affari civili dell'Amministrazione nazionale palestinese (Anp), Hussein Sheikh. E' quanto risulta da un comunicato stampa pubblicato dal ministero degli Esteri russo. "E' stata sottolineata la necessità di una cessazione immediata delle ostilità, l'apertura di corridoi umanitari per la consegna di alimentari e medicine alla popolazione della zona, la ripresa della fornitura di acqua ed elettricità. È stata notata l'inaccettabilità dei bombardamenti indiscriminati che hanno portato a numerose vittime civili", si legge nella nota. Il dicastero russo ha osservato che Bogdanov ha "sottolineato il compito di impedire l'esodo della popolazione dalla Striscia di Gaza, che dovrebbe diventare parte di uno Stato palestinese indipendente entro i confini del 1967 con la capitale a Gerusalemme Est". Secondo Mosca, la pace e la stabilità nella regione non possono essere garantite "senza una soluzione politica al problema palestinese su una nota base giuridica internazionale". (Rum)