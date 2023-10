Sardegna: incontro Salvini-Solinas, focus su infrastrutture, avanzamento cantieri e quadro finanziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) tra il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini e il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas. Al centro del colloquio la situazione delle infrastrutture sarde, l’avanzamento dei cantieri e il quadro finanziario in attesa dell’approvazione della manovra. Salvini ha ribadito massima e costante attenzione per le esigenze della Sardegna. E' quanto si legge in una nota del Mit. (Rin)