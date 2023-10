© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, sarà in visita in Israele nella giornata di domani, 13 ottobre, per dimostrare la solidarietà della Germania al Paese attaccato dal movimento islamista palestinese Hamas. È quanto comunicato dal ministero degli Esteri di Berlino. (Geb)