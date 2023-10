Medio Oriente: Crosetto, temi umanitari travalicano differenze, parlare con Paesi arabi per risolvere crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi che hanno un dialogo con il movimento palestinese Hamas devono cercare di stemperare questa situazione. Lo h detto il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, intervenendo in un punto stampa a margine della riunione dei ministri della Difesa della Nato, a Bruxelles. "È una cosa che non può affrontare la Nato, ma solo alcune nazioni che hanno un dialogo più facile con Hamas. Non è sicuramente la Nato, né le nazioni occidentali, che hanno un dialogo con Hamas. Ci sono nazioni che hanno un dialogo e penso spetti a loro cercare in ogni modo di stemperare questa situazione drammatica", ha detto il ministro. Rimane necessario, secondo il ministro, parlare con i Paesi vicini a Hamas per risolvere la crisi in corso. "Mi pare che parliamo con quegli Stati da sempre di altri temi economici. Se non ci vergogniamo a parlare di temi economici o che riguardano l'energia non vedo perché dovremmo vergognarci a parlare di temi umanitari. I temi umanitari travalicano qualunque differenza, è il momento in cui deve prevalere la ragione, non l'ideologia", ha concluso Crosetto.. (Beb)