Energia: Zucconi (Fd’I), per futuro non lavorare solo su rinnovabili

- Per il prossimo futuro energetico dell’Italia “occorre lavorare su più fronti: quello delle energie rinnovabili, quello del metano e quello dei biocarburanti”. Lo scrive in una nota il segretario di Presidenza e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. “Ad oggi - spiega Zucconi - è impensabile che nei prossimi 10/15 anni sia tutto mosso da energie rinnovabili, occorre dare il tempo sufficiente alle imprese di riconvertire i propri servizi e ai cittadini di comprendere i cambiamenti. Dopotutto, come ha sempre espresso anche il presidente Meloni il processo di transizione energetica deve seguire la natura e la struttura della nostra economia”. “Dopodiché ritengo importante fare una riflessione ulteriore: il metano è indispensabile per l’emergenza energetica che stiamo vivendo, ma cercando di ampliare il mix energetico passato il medio periodo. Condizione per farlo e che da una parte l’Europa si imponga un’altra politica e intervenga facendo maggiore chiarezza sulla carbon border tax, soprattutto per dare fine alla concorrenza sleale, messa in piedi dalla Cina e dalle potenze asiatiche a riguardo. Dall’altra che non ci si precluda in modo ideologico lo sfruttamento del nucleare di nuova generazione”, conclude. (Rin)