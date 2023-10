Sardegna: Noi Moderati, possibile presenza alle regionali 2024 per aggregare forze centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi ha incontrato Marcella Sotgiu, già assessore comunale a Oristano, attualmente componente del Consiglio Nazionale di "Noi Moderati". All'incontro ha partecipato anche Renzo Tondo, già presidente del Friuli Venezia Giulia. "In Sardegna – ha detto Tondo – ci sono le condizioni per costituire una presenza del mondo dei Moderati alle prossime regionali che unisca in un'unica lista le varie forze che si richiamano ai valori del Centro moderato, in continuità con l'importante lavoro di aggregazione che il consigliere regionale Antonello Peru sta svolgendo sul territorio in vista delle prossime elezioni". Marcella Sotgiu ha sottolineato come "da più parti del territorio regionale ci giungono segnali di interesse e pressioni affinché Noi Moderati assuma un ruolo da protagonista nella prossima tornata amministrativa". Maurizio Lupi, nell'esprimere apprezzamento per il lavoro di Sotgiu, ha sottolineato come, assieme a Pino Bicchielli ed a Renzo Tondo, si è tenuto un incontro a Roma con il consigliere regionale Antonello Peru, così da raccogliere il lavoro qualificato svolto e definire il contributo che i moderati e centristi sardi possano dare al progetto di governo del Centrodestra" . (Rsc)