Medio Oriente: Tajani a omologo Israele, piena solidarietà governo per attacco Hamas

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha rinnovato all'omologo israeliano, Eli Cohen, "la piena solidarietà del governo per l'atroce attacco subito" dal movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha riferito Tajani su X (ex Twitter). "Israele è un Paese amico, che ha diritto di difendersi. L’ho aggiornato sull'impegno dell'Italia per impedire un'escalation, anche a seguito della mia missione in Egitto", ha aggiunto il ministro. (Res)