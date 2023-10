Salario minimo: Scotto (Pd), nuovo rinvio è irricevibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La destra usa il Cnel per dire 'no' al salario minimo. Non hanno il coraggio di farlo alla luce del sole e si rifugiano dietro organismi di rilevanza costituzionale che andrebbero preservati da strumentalizzazioni politiche". Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto. "Questo accade nel giorno in cui il Cnel si spacca, fatto senza precedenti nella storia", aggiunge. "La proposta di rinvio del salario minimo in Commissione - visto che è previsto il voto il 17 ottobre in Parlamento dopo due mesi di rinvio - è una fuga vigliacca dal Paese reale e dalla crisi del potere d'acquisto di milioni di persone. Per noi rinviare ancora è semplicemente irricevibile", conclude Scotto.(Rin)