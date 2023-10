Veneto: assessore Turismo, approvato bando da 915 milioni di euro per sostenibilità filiera olivicolo-olearia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federico Caner, assessore regionale al Turismo, ha annunciato l'approvazione di "un bando da oltre 915 mila euro per sostenere l'ammodernamento dei frantoi veneti e migliorare le performance ambientali dell'attività di estrazione dell'olio extravergine di oliva". "Con circa 5 mila ettari di superficie coltivata a olio e una produzione di circa 2,8 tonnellate per ettaro – ha illustrato - in Veneto si registra una produzione del 69 per cento localizzata a Verona (3.569 ha, +0,3 per cento), seguita da Treviso (571 ha, +3,8 per cento) e Vicenza (565 ha, +0,5 per cento). Un settore in crescita e al quale è necessario dare sostegno per preservarne le sue caratteristiche di unicità e qualità rispetto anche la concorrenza straniera". Il bando si inserisce all'interno del Pnrr per con l'utilizzo dei fondi del Next Generation Eu per l'Italia. "Con questi contributi alle aziende – ha aggiunto - intendiamo incentivare la riduzione di rifiuti e favorirne il riutilizzo a fini energetici. Due pilastri dell'economia circolare". "Ecco che grazie a questo bando potremo sostenere il rinnovo degli impianti tecnologici, migliorare la qualità degli olii e progressivamente incrementare la sostenibilità della filiera olivicolo-olearia. Domani - ha concluso Caner - è la giornata nazionale dell'olio d'oliva e vorrei ricordare che anche il Veneto si distingue nella produzione di olio extravergine di oliva e vanta alcuni oli di eccellenza, a denominazione di origine protetta, quali l'olio extravergine di oliva Dop Garda e Dop Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa". (Rev)