Farnesina: rinvio della Conferenza Italia–Africa all’inizio del 2024

- Alla luce del peggioramento del contesto internazionale di sicurezza, la conferenza Italia-Africa prevista per il mese di novembre è stata rinviata all’inizio del 2024. Lo riferisce una nota della Farnesina. Ciò consentirà anche un migliore coordinamento con gli altri eventi dell’agenda internazionale ed in particolare le riunioni dell’Unione africana e della presidenza italiana del G7, durante la quale l’Africa avrà un ruolo centrale. (Com)