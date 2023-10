Municipio Roma III: presidente, a Ic Montessori 2 nuove aule per laboratori scienze e informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Consegnate questa mattina alla Dirigente dell'IC Maria Montessori di Viale Adriatico le chiavi di due nuove stanze, prima occupate, che saranno adibite ad aule per i laboratori di scienze ed informatica. Lo dichiara, in una nota, Paolo Marchionne, presidente del Municipio Roma III. "Una necessità che la scuola e le famiglie - spiega - facevano presente da tempo e a cui finalmente siamo riusciti a dare una risposta concreta per colmare quella mancanza di spazi funzionali e fondamentali alla didattica. Sono molto contento di questo ulteriore passo in avanti che è stato possibile solo grazie allo storico passaggio dell'immobile Ex-Gil in capo al Municipio. Siamo un po' più sollevati che gli alunni e le alunne della scuola non dovranno più essere costretti a spostarsi in altri edifici per fare le loro ore di laboratorio. A piccoli passi, proviamo a rispondere ai problemi e a risolverli con nuove opportunità per tutti e tutte. Ma il lavoro sugli spazi scolastici non si limita a questo. È in corso infatti da mesi un lavoro di ricognizione da parte del Municipio e degli uffici per provare a capire come ottimizzare gli spazi in base alle necessità ed esigenze di alunni e docenti. Un lavoro lungo ma utile nel futuro a tutta la comunità scolastica del terzo municipio", conclude il presidente Marchionne. (Com)