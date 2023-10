Cultura: da Regione tre milioni per produzione cinematografica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lombardia - ha aggiunto Caruso - ha un forte legame con il comparto dell'audiovisivo. Possiamo dire che qui esiste una vera e propria industria del cinema. Basti pensare che il 20 per cento del pubblico nazionale è lombardo e che il settore riveste nella nostra regione un importante peso economico e occupazionale". "Per questo - ha sottolineato - abbiamo deciso di investire 3 milioni di euro a favore della produzione cinematografica. Una misura che vedrà la luce entro la fine di ottobre e che andrà ad aggiungersi alle altre iniziative, come il progetto 'Next', volte a sostenere la fruizione di un prodotto culturale di qualità sul territorio lombardo". "Infine è nostra intenzione - ha concluso l'assessore Caruso - già dal prossimo anno investire e incentivare con misure ad hoc la sceneggiatura nella produzione cinematografica". (Com)