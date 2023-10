Serbia-Kosovo: Vucic risponde ad accuse su presenza di suo figlio in attacco a Banjska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha risposto alle accuse cdel premier kosovaro Albin Kurti e del ministro dell'Interno di Pristina, Xhelal Svecla, secondo i quali il figlio del capo dello Stato, Danilo, sarebbe coinvolto nella sparatoria avvenuta il 24 settembre a Banjska, in Kosovo. "Kurti ha accusato la mia famiglia, il mio primogenito Danilo di aver in qualche modo partecipato a quello che dice essere un attacco terroristico a Banjska. Danilo ovviamente non c'entra niente, tranne il fatto che ama la Serbia e il Kosovo come parte di essa, secondo la Carta delle Nazioni Unite", ha scritto Vucic sull'account Instagram. Il ministro Svecla in precedenza aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook, come aveva dichiarato, "nuove prove del legame della Serbia con gli avvenimenti di Banjska", collegando il figlio del presidente serbo, Danilo, al conflitto a fuoco, attraverso un altro uomo che, secondo le dichiarazioni, "si trovava a Banjska". Svecla e Kurti non avevano però fornito ulteriori prove sulla presenza del figlio di Vucic agli eventi del 24 settembre. (Seb)