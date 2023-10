Kosovo: indagine Birn, revisionate o prodotte in Serbia le armi sequestrate a Banjska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le armi sequestrate dalla polizia del Kosovo dopo il conflitto a fuoco di Banjska sono state revisionate o prodotte in Serbia negli ultimi cinque anni. Lo riporta un'indagine del portale di ricerca "Balkan Investigative Reporting Network" (Birn) basata su foto e video delle stesse armi, nonché su interviste ad esperti. Il Birn nel documento afferma che tra l'arsenale sequestrato dalla polizia kosovara ci sono proiettili, mine, lanciarazzi prodotti o revisionati presso le fabbriche o gli istituti tecnici delle città serbe di Uzice, Kragujevac e Cacak. La ricerca aggiunge che sono state identificate anche mine antiuomo come quelle che la Serbia conserva nei depositi militari. In base all'esito dell'indagine, le armi potrebbero essere arrivate a Banjska in diversi modi: orubate dai magazzini statali, vendute a trafficanti d'armi e poi consegnate all'ex vicepresidente del partito Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) Milan Radoicic, o consegnate direttamente allo stesso Radoicic dai vertici dello Stato. L'ex vicepresidente della Lista serba è accusato di essersi procurato dal gennaio al 24 settembre di quest'anno, dalla città bosniaca di Tuzla, armi, munizioni e ordigni esplosivi e di averli poi nascosti in edifici abbandonati e boschi nel territorio del Kosovo. Lo stesso è accusato anche di essere il capofila del gruppo che ha provocato il conflitto a fuoco del 24 settembre nella città di Banjska, sempre in Kosovo.(Seb)