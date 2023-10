Kosovo: da domani Turchia assume comando missione Nato Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia assumerà da domani il comando della missione a guida Nato in Kosovo (Kfor). Lo riferisce l’agenzia turca “Anadolu” precisando che Ankara succede così all’Italia nel comando a rotazione della missione. Alcuni funzionari del ministero della Difesa turco, in una dichiarazione rilasciata all’agenzia, hanno descritto la Kfor come “una delle missioni più importanti” per garantire la pace e la stabilità nei Balcani. "La Turchia è attualmente uno dei Paesi che forniscono più sostegno alla missione”, hanno osservato le fonti.(Alt)