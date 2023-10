Kosovo: generale turco Ozkan assume comando della missione Nato Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale italiano Angelo Michele Ristuccia, comandante uscente della missione a guida Nato in Kosovo (Kfor), ha effettuato il passaggio di consegne con il nuovo comandante, il generale turco Ozkan Ulutas. Secondo quanto precisa un comunicato della missione, la cerimonia si è tenuta presso il quartier generale della Kfor a Pristina. Ulutas assume il comando per la durata di un anno. Il comandante del Comando interforze alleato di Napoli, ammiraglio Stuart Munsch, ha espresso il suo apprezzamento al comandante uscente della Kfor, il generale Ristuccia, per aver lasciato un segno indelebile nella missione. Ha inoltre dato il benvenuto al nuovo comandante della Kfor osservando che la sua vasta esperienza aggiungerà valore a questa missione. Nel corso del suo intervento il generale Ristuccia ha espresso i suoi ringraziamenti a tutto lo staff e ai membri della Kfor che lo hanno supportato nello svolgimento dei suoi compiti con la massima dedizione, impegno, professionalità, empatia e imparzialità. “Devo solo esprimere la mia gratitudine a coloro che hanno avuto la fiducia di affidarmi il compito di guidare la Kfor e mi hanno sostenuto in questo impegno che ci ha visto preservare le condizioni per garantire pace e stabilità a tutti i cittadini che vivono in Kosovo. Devo ringraziare l’Alleanza e i paesi contributori per lo sforzo profuso nel fornirmi le capacità e i mezzi per svolgere questo compito. Ringrazio la mia catena di comando politica e militare, sia a livello Nato che nazionale, per non aver mai fatto mancare la guida adeguata e, soprattutto, il sostegno. Non mi sono mai sentito solo”, ha detto Ristuccia. “Voglio sottolineare un concetto che per me è fondamentale e indiscutibile: la Kfor lavora per mantenere un ambiente sicuro e protetto e la libertà di movimento per tutte le persone in Kosovo in modo imparziale e in linea con il mandato delle Nazioni Unite. È stata e continua ad essere una missione complessa, segnata da innumerevoli sfide, che abbiamo cercato di trasformare in opportunità per garantire pace e stabilità, ma soprattutto per preservare un futuro migliore per le generazioni a venire”, ha concluso Ristuccia. (segue) (Alt)