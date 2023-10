Kosovo: generale turco Ozkan assume comando della missione Nato Kfor (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Ulutas ha sottolineato: “Consapevole della responsabilità posta sulle mie spalle nel periodo delicato che sta attraversando il Kosovo, assumo il comando con la determinazione di mettere in campo tutti i miei sforzi e la mia esperienza per garantire che questa illustre unità serva con successo in futuro come ha fatto in passato”. Il generale ha inoltre sottolineato che "questa unità, che è stata affidata al mio comando, continuerà a svolgere la sua missione con la completa imparzialità e professionalità richieste dalla responsabilità internazionale, in conformità con gli obiettivi e i valori fondanti della Nato e delle Nazioni Unite, su cui si basa il suo mandato”. Ulutas ha ringraziato tutti i comandanti e gli ex membri della Kfor per il loro contributo. “Vorrei esprimere i miei sinceri ringraziamenti a tutti i comandanti e gli ex membri della Kfor che hanno contribuito alla creazione e al sostegno dell'attuale forza e posizione della Kfor negli ultimi 24 anni. Vorrei anche esprimere i miei sinceri ringraziamenti al maggiore generale Angelo Michele Rustuccia che ha comandato con successo l'unità nell'ultimo anno. Ha portato a termine la sua missione con grande dedizione, determinazione e professionalità. Lo ringrazio per i suoi sforzi e contributi e gli auguro un successo continuo”, ha concluso Ulutas. Il nuovo comandante della Kfor, il primo proveniente dalla Turchia, ha avuto una carriera lunga e di successo sia in patria che all'estero. Il suo ultimo incarico è stato quello di capo del dipartimento strategico presso il quartier generale dello stato maggiore turco. La Kfor, conclude la nota diramata dalla missione, rimane pienamente concentrata sull'attuazione del suo mandato – basato sulla risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – per garantire un ambiente sicuro e protetto e la libertà di movimento per tutte le comunità in Kosovo. (Alt)