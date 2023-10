Roma: ricoverato ruba cellulari a pazienti e medici poi si scaglia contro vigilanza, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il ricovero avrebbe rubato i cellulari di medici e altri pazienti; una volta scoperto si sarebbe poi scagliato contro un agente della Polizia di Stato e una Guardia giurata. Il fatto è avvenuto al Policlinico Tor Vergata; nella mattinata, l'agente del commissariato Romanina, in servizio presso il Posto di Polizia del Ptv, è stato chiamato in aiuto dai sanitari perché nella notte un paziente cileno di 37 anni aveva rubato i cellulari degli altri degenti e si era alterato quando i telefoni erano stati restituiti ai proprietari. Il poliziotto, oltre a procedere per il furto notturno, è andato al seguito del 27enne che doveva essere portato in un altro reparto per degli esami strumentali. (segue) (Rer)